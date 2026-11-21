Η επίσημη φωταγώγηση του ελάτου που μεταφέρθηκε από τον Ταξιάρχη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 2 Δεκεμβρίου σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου

Η Θεσσαλονίκη έχει πλέον γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς η πόλη μπαίνει σε ρυθμούς Χριστουγέννων.

Στα πλάνα του Orange Press Agency αποτυπώνεται η διαδικασία ανύψωσης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συνδρομή γερανού και εξειδικευμένου προσωπικού. Η επιχείρηση διήρκεσε πάνω από μία ώρα, λόγω των απαιτητικών και λεπτών χειρισμών που απαιτούνταν.

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Το εντυπωσιακό έλατο, προερχόμενο από τον Ταξιάρχη, φτάνει σε ύψος τα 18 μέτρα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί ο στολισμός τόσο του δέντρου όσο και του υπόλοιπου διάκοσμου της πλατείας.

Η φωταγώγηση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 2 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Θεσσαλονίκη.