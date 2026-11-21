Στην ανακοίνωσή της, η νεολαία της ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι η σημαία συμβολίζει τους αγώνες και τις θυσίες όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία

Σε νέα φάση έντασης περνά η αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) με αφορμή την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου. Η νεολαία της ΕΛ.Α.Σ., με ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η σημαία δεν ανήκει σε ιδιώτες ή πολιτικά κόμματα, αλλά αποτελεί σύμβολο της εξέγερσης του Νοεμβρίου και μέρος της συλλογικής ιστορικής μνήμης.

Η παρέμβαση έρχεται μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η σημαία παραδόθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛ.Α.Σ. καλεί τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να διευκρινίσει δημόσια εάν η ιστορική σημαία βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ και εάν θεωρεί ότι μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός πολιτικού φορέα.

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Στην ανακοίνωσή της, η νεολαία της ΕΛ.Α.Σ. τονίζει ότι η σημαία συμβολίζει τους αγώνες και τις θυσίες όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, συνδέοντάς την με το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

ΕΛ.Α.Σ.: «Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες»

Ο Τομέας Νέας Γενιάς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστηρίζει ότι η σημαία δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής εκμετάλλευσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα σύμβολο που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή πολιτική παράταξη. Παράλληλα, καλεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα περί παράδοσης της σημαίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της νεολαίας της ΕΛ.Α.Σ.:

«Η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί ένα απλό ιστορικό κειμήλιο. Συμβολίζει τη μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη, το θάρρος όσων αντιστάθηκαν στη δικτατορία, τους αγώνες και τις θυσίες των νέων τότε για δημοκρατία και ελευθερία. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο λαϊκής αντίστασης και διεκδίκησης, ταυτισμένο με το διαχρονικό αίτημα για “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία”, που ανήκει στη συλλογική ιστορική μνήμη και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα ή παράταξη.

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Ακριβώς γι’ αυτό, από σεβασμό στους αγώνες και στο αίμα με το οποίο γράφτηκε η ιστορία της, η σημαία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε αντικείμενο κομματικής ιδιοποίησης ή πολιτικής καπηλείας και σφετερισμού. Θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των συμβόλων της είναι μόνο ο λαός που αγωνίστηκε και εξακολουθεί να αγωνίζεται γι’ αυτήν, κανένα πολιτικό πρόσωπο και κανένα κόμμα.

Πρόκειται για μια αρχή αδιαπραγμάτευτη, απέναντι στην οποία δεν χωρούν κομματικές σκοπιμότητες και στρατηγικές.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις δημόσιες τοποθετήσεις για την παράδοση της σημαίας στο ΠΑΣΟΚ, καλούμε τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, και την ηγεσία του να απαντήσουν δημόσια: Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος;

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Η θέση μας παραμένει σαφής: η σημαία ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά. Οφείλει να παραμείνει ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι».

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσίπρας εργαλειοποιεί τη σημαία του Πολυτεχνείου»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα πυρά του κατά του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη τον κατηγόρησε για πολιτικό τυχοδιωκτισμό και εργαλειοποίηση της ιστορικής σημαίας, συνδέοντας την αντιπαράθεση με προηγούμενες πολιτικές του επιλογές.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις παλαιότερες δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, όπως το «θα σκίσω τα μνημόνια» και το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», ενώ κάνει λόγο για πολιτική υποκρισία, αναξιοπιστία και ιδιοτέλεια.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η σημαία βρίσκεται επί δεκαετίες στα χέρια του φοιτητικού κινήματος και κατηγορεί την ΕΛ.Α.Σ. ότι επιχειρεί να δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Τον πολιτικό τυχοδιωκτισμό του κ. Τσίπρα τον γνωρίζαμε. Θεωρούσαμε όμως ότι θα έχει τουλάχιστον ταβάνι. Μετά τους πολιτικούς τσαρλατανισμούς “θα σκίσω τα μνημόνια”, “κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη”, σήμερα ο Mr.Funds αντί να απολογηθεί που έριξε χιλιάδες δανειολήπτες στα κοράκια, είχε το θράσος να εργαλειοποιήσει τη σημαία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο κατήφορος σας δεν έχει τέλος και οδηγεί στα ίδια πολιτικά αδιέξοδα από τα οποία παλεύετε μάταια να ξεφύγετε. Γιατί η πολιτική υποκρισία, η πολιτική ιδιοτέλεια, η αναξιοπιστία, τα ψέματα και οι υπόγειες διαδρομές θα αποδοκιμαστούν ξανά από τους πολίτες. Ίσως αυτή τη φορά καταλάβουν και οι χορηγοί σας ότι όσο rebranding και να σας κάνουν, πάει χαμένο.

Η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Η σπέκουλα που στήσατε από χθες για να καταλήξει σήμερα με την ανακοίνωση σας, είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης. Ντροπή, κ. Τσίπρα».