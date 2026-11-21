Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή (22/11, 19:00).

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 19:00) τον Ηρακλή, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν γνωστή την αποστολή ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν υπολογίζει στους τραυματίες Σαντιάγκο Έσε, Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο, που θα μείνουν εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Αντίθετα, στην αποστολή είναι ο Μπρούνο, παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε, επιστρέφουν επίσης οι Λορέντσο Σιπιόνι και Κλέιτον, ενώ μέσα είναι και ο νεαρός μέσος της ομάδας Β’, Χρήστος Φίλης.

Αναλυτικά, η αποστολή: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Ρόκα, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον, Μάριους.