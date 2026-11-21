Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δαπανούν υπερβολικά πολλά για την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα χρήματα στο εσωτερικό των χωρών τους μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας



Μήνυμα με σαφείς αποδέκτες στην Ευρώπη φέρεται να έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δαπανούν υπερβολικά μεγάλα ποσά για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Όπως αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, θα μπορούν να διαθέσουν αυτά τα χρήματα για τις δικές τους ανάγκες.

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Η παρέμβαση έγινε τηλεφωνικά την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, μετά την τριμερή συνάντηση Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

«Δεν ακούστηκε σαν απειλή», διευκρίνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι, πάντως, εμφανίστηκε σαφώς πιο επιφυλακτικός από τον Τραμπ ως προς τις πραγματικές προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

Ο τελευταίος υποστήριξε ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μέσω της διπλωματίας, ωστόσο η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, όρο τον οποίο το Κίεβο απορρίπτει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να συμμετάσχει η Ευρώπη ισότιμα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, προειδοποίησε όμως ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει να καθυστερήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πούτιν



Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε πρόθυμος να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, εκφράζοντας μάλιστα την επιθυμία του να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει λάβει επίσημη πρόσκληση.

Την ίδια ώρα, η επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας Γουές Στρίτινγκ στο Κίεβο αποτέλεσε μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, στον απόηχο των νέων ρωσικών βομβαρδισμών.

Ο Βρετανός αξιωματούχος χαρακτήρισε πρόκληση τις ενέργειες της Μόσχας και κάλεσε τους συμμάχους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.

Το διπλωματικό τοπίο παραμένει ρευστό, με την Ουάσιγκτον να πιέζει για ταχεία επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, την Ευρώπη να διεκδικεί ενεργότερο ρόλο και την Ουκρανία να επιμένει ότι καμία συμφωνία για το μέλλον της δεν μπορεί να συναφθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή.