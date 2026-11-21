Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, χωρίς να υπολογίζει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι της Κυριακής (22/11, 15:00).

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Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κατά τη διάρκεια της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague και θέλει να συνεχίσει με θετικό αποτέλεσμα και στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Ο Ντόρσεϊ, πάντως, θα απουσιάσει για ακόμη μία φορά από αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παρότι βρέθηκε στη Sunel Arena για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα στη Θεσσαλία.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτα, Πάπα, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδη, Τζόζεφ, Χολ και Φουρνιέ.