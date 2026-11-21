Ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τον Σάσα Βεζένκοφ «φανταστικό αθλητή» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Sunel Arena

Πολλές γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού βρέθηκαν στη Sunel Arena για να παρακολουθήσουν από κοντά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, με την παρουσία του Χρίστο Στόιτσκοφ να ξεχωρίζει.

Ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον συμπατριώτη του, Σάσα Βεζένκοφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις ικανότητές του.

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Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άσο των «ερυθρόλευκων», χαρακτηρίζοντάς τον κορυφαίο παίκτη της Ευρώπης.

«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και για τη χώρα μου.

Είναι MVP. Ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρίστο Στόιτσκοφ.