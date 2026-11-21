Η αρχική εκτίμηση για τη χρηματοδοτική δυνατότητα της πρωτοβουλίας κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ

Την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος (European Spectrum Union), με στόχο την αξιοποίηση των συχνοτήτων 6G και τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών εσόδων, καλούνται να εξετάσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό.

Η πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, έχει πλέον ενσωματωθεί σε συγκεκριμένες προβλέψεις του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου (Nego-box) για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034. Το κείμενο παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη.

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Σύμφωνα με κύκλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση μιας ελληνικής πρότασης από το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης στην επίσημη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση. Βασική ιδέα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει νέες πηγές χρηματοδότησης, αντί να περιορίζεται στην ανακατανομή των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων.

Η πρόταση, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε αρχικά τον Ιούλιο και εξειδίκευσε τον Σεπτέμβριο του 2026, προβλέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G. Μέρος των εσόδων θα μπορούσε να κατευθυνθεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ένα άλλο μέρος στην ενίσχυση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων.

Η αρχική εκτίμηση για τη χρηματοδοτική δυνατότητα της πρωτοβουλίας κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανά πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές ανανεώσεις αδειών 5G.

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Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για το 6G

Κεντρικό στοιχείο του αναθεωρημένου Nego-box είναι η πρόβλεψη για την ένταξη στον προϋπολογισμό της ΕΕ των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος στη ζώνη άνω των 6 GHz, η οποία προορίζεται για τις υπηρεσίες 6G.

Τα συγκεκριμένα έσοδα προβλέπεται να αποτελέσουν πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μειώνοντας αντίστοιχα τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Παράλληλα, το διαπραγματευτικό κείμενο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης εσόδων και από άλλες συχνότητες, οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δυνατότητα αυτή θα αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες λήγουν ή ανανεώνονται τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η προοπτική μιας σταθερότερης και διαρκούς πηγής ευρωπαϊκών εσόδων από την αξιοποίηση του ραδιοφάσματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται να ενσωματώσει τη σχετική πρόταση στην αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028.

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Από την ανακατανομή κονδυλίων στη δημιουργία νέων πόρων

Η ελληνική πρωτοβουλία επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση: την εξεύρεση χρηματοδότησης για τις αυξανόμενες στρατηγικές της ανάγκες, χωρίς να εντείνονται οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Οι ευρωπαϊκές ανάγκες για επενδύσεις στην άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία και τις υποδομές αυξάνονται, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση των πολιτικών συνοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση Πιερρακάκη μετατοπίζει τη συζήτηση από το ποιος θα συνεισφέρει περισσότερα και ποιος θα λάβει λιγότερα, προς την αξιοποίηση κοινών ευρωπαϊκών πλεονεκτημάτων για τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων.

Η συμπερίληψη βασικών στοιχείων της ελληνικής πρωτοβουλίας στο διαπραγματευτικό πλαίσιο του Αντόνιο Κόστα αποκτά έτσι ευρύτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς συνδέει τη μετάβαση στην τεχνολογία 6G με τη χρηματοδοτική δυνατότητα της ίδιας της Ένωσης.

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Το ελληνικό μοντέλο του Ταμείου Φαιστός ως ευρωπαϊκό παράδειγμα

Η πρόταση στηρίζεται σε ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στην Ελλάδα, κατά τη θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατά τη δημοπράτηση των συχνοτήτων 5G, το 25% των εσόδων κατευθύνθηκε στο επενδυτικό Ταμείο Φαιστός (Phaistos Fund), το οποίο δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων και τεχνολογιών που συνδέονται με τα δίκτυα πέμπτης γενιάς.

Η ελληνική προσέγγιση προτείνεται τώρα να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση, αξιοποιώντας τη μετάβαση στο 6G για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών πόρων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, μέρος των εσόδων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός για την κινητοποίηση επενδύσεων πολλαπλάσιας αξίας. Οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε δίκτυα νέας γενιάς, υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες.

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Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Η ενσωμάτωση των σχετικών προβλέψεων στο αναθεωρημένο Nego-box αποτελεί σημαντικό βήμα για την ελληνική πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο να προδικάζει την τελική συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης και 27ης Νοεμβρίου, καθώς και η Σύνοδος της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2026.

Η Ελλάδα προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με μια συγκεκριμένη πρόταση που συνδέει την τεχνολογική μετάβαση με τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών εσόδων, φιλοδοξώντας να συμβάλει σε μια διαφορετική προσέγγιση για τη χρηματοδότηση των κοινών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.