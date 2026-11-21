Οι ρυζοπαραγωγοί αδυνατούν να επιβιώσουν λόγω του κόστους παραγωγής και των εισαγωγών από τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη

Την ανάγκη ανασυγκρότησης της ελληνικής υπαίθρου ανέδειξε ως βασική απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα το μεσημέρι με αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Τον κ. Σαμαρά υποδέχθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος παρουσίασε εκτενώς τα προβλήματα της περιοχής.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ρυζοπαραγωγούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, αδυνατούν να επιβιώσουν εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών πώλησης, ενώ παράλληλα έθιξε τις επιπτώσεις από τις συμφωνίες της κυβέρνησης και της ΕΕ με τρίτες χώρες για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού.

Από την πλευρά του, ο κ. Σαμαράς αναγνώρισε τη σοβαρότητα των ζητημάτων, τονίζοντας ότι «είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας».

«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο» συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως «εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».

Σημειώνεται πως η περιοδεία του κ. Σαμαρά ξεκίνησε χθες από τη Λάρισα, ενώ σήμερα το πρωί προηγήθηκε στάση στην Κατερίνη. Το πρόγραμμά του συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με σειρά συναντήσεων.