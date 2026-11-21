Η οργάνωση Caritas κατέγραψε έλλειμμα περίπου 200.000 ευρώ στις εισπράξεις από το σιντριβάνι κατά το εννεάμηνο, με την άνοδο των ανέπαφων πληρωμών να εκτιμάται πως παίζει ρόλο

Όταν ο Αμερικανός τουρίστας Τζεφ Κλίντον βρέθηκε για πρώτη φορά στη Ρώμη με τη σύζυγό του, εντόπισε ένα κέρμα του ενός σεντ κοντά στον σταθμό Τέρμινι και αποφάσισε τη χρήση του. «Θα το ρίξω στη Φοντάνα ντι Τρέβι», ανέφερε ο Κλίντον, κρατώντας το νόμισμα καθώς το ζευγάρι παρατηρούσε το μπαρόκ μνημείο. Ο ίδιος ήταν γνώστης της παράδοσης που θέλει τους επισκέπτες να ρίχνουν κέρματα πάνω από τον ώμο τους στα νερά, μια τελετουργία που θεωρείται πως εξασφαλίζει την επιστροφή στην πόλη ή την πραγματοποίηση ευχών.

Ωστόσο, η πρόσβαση στη λεκάνη του σιντριβανιού κατά τη διάρκεια της ημέρας επιτρέπεται πλέον μόνο σε κατοίκους της Ρώμης ή σε όσους καταβάλλουν αντίτιμο 2 ευρώ. Το τέλος, που ισχύει από τον Φεβρουάριο, θεωρείται εν μέρει υπεύθυνο για τον περιορισμό της παράδοσης. Η οργάνωση Caritas, η οποία διαχειρίζεται τα κέρματα, συγκεντρώνει συνήθως πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ ετησίως, όμως κατέγραψε έλλειμμα περίπου 200.000 ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025.

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«Το κλείσιμο της άμεσης πρόσβασης στη Φοντάνα ντι Τρέβι ενδέχεται να αποτελεί έναν παράγοντα», σημείωσε στην εφημερίδα Il Messaggero ο Τζουστίνο Τρίντσια, διευθυντής της Caritas Roma, η οποία κατευθύνει τα έσοδα σε κοινωνικά προγράμματα. Παράλληλα, η επικράτηση των ανέπαφων πληρωμών εκτιμάται πως επηρεάζει τις συλλογές. Ο Κλίντον σκέφτηκε να ζητήσει από κάποιον εντός του περιφραγμένου χώρου να ρίξει το κέρμα για λογαριασμό του, αλλά τελικά το κράτησε.

Οι αντιδράσεις των επισκεπτών

Το ζεύγος Έρικ και Πάτι από τη Νέα Υόρκη δεν διέθετε μετρητά, ενώ δεν επιθυμούσε να καταβάλει το εισιτήριο των 2 ευρώ. «Είναι ένα τόσο μαγευτικό μνημείο, που μας αρκεί απλώς να το θαυμάζουμε από εδώ», δήλωσε η Πάτι. Αντίθετα, ο Άλαν και η Γινγκ από την Αυστραλία πλήρωσαν το αντίτιμο, αλλά επέλεξαν να μην πετάξουν κέρμα, καθώς «κανείς άλλος δεν το έκανε». Η Γινγκ ανέφερε: «Πάντα έχω μαζί μου μετρητά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να τα χρειαστείς. Όμως, δεν είδαμε κανέναν άλλο να το κάνει, οπότε ούτε κι εμείς το κάναμε».

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Εκπρόσωπος της Caritas δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω δηλώσεις, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ξένα νομίσματα, επομένως η μείωση ενδέχεται να είναι μικρότερη. Το ζήτημα προκάλεσε τριβές με το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο εισέπραξε 435.194 ευρώ τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στον περιορισμό του συνωστισμού και στη χρηματοδότηση της συντήρησης μνημείων. Ο Νικολάς Ρομέρο, μέλος του προσωπικού που επιβλέπει τον χώρο, παρατήρησε ότι πολλοί ζητούν ρέστα για να πετάξουν κέρμα, προσθέτοντας: «Όμως, πολλοί δεν φαίνεται καν να γνωρίζουν αυτή την παράδοση. Αυτό ίσως εξηγεί και τη μείωση». Η συνήθεια, που φέρεται να προέρχεται από αρχαία παγανιστικά τελετουργικά, έγινε παγκοσμίως γνωστή μετά την ταινία του 1954, Three Coins in the Fountain.

Πηγή: Guardian