Οι οδηγίες αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα

Σε ρυθμούς Black Friday κινείται ήδη η αγορά της Αθήνας, με την Ερμού και τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου να καταγράφουν μεγάλη προσέλευση καταναλωτών.

Οι εικόνες αποτυπώνουν την αυξημένη κίνηση στην καρδιά της πρωτεύουσας, καθώς πολίτες επισκέπτονται τα καταστήματα για να αναζητήσουν τις προσφορές της Black Week. Αρκετοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις αγορές τους, κρατώντας σακούλες με προϊόντα, ενώ άλλοι συγκρίνουν τιμές και εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές πριν αποφασίσουν τι θα αγοράσουν.

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Για πολλούς καταναλωτές, η αναζήτηση των καλύτερων προσφορών έχει ξεκινήσει νωρίτερα, καθώς εκτιμούν ότι σε ορισμένα προϊόντα οι τιμές έχουν ήδη φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο και ενδέχεται να μην υποχωρήσουν περισσότερο. Την ίδια ώρα, η αυξημένη κίνηση στους εμπορικούς δρόμους συνδυάζεται με τον αίθριο καιρό που επικρατεί στην Αθήνα.

Black Friday και Black Week: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Καθώς οι προσφορές της Black Week και της Black Friday πλησιάζουν στην κορύφωσή τους, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος απευθύνουν συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πραγματοποίηση ασφαλών και πραγματικά συμφερουσών αγορών.

Οι οδηγίες αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά. Οι δύο φορείς επισημαίνουν ότι οι προσφορές περιορισμένης διάρκειας δεν θα πρέπει να οδηγούν σε βιαστικές αποφάσεις, καθώς είναι σημαντικό οι καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και την τελική τιμή του.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ο έλεγχος της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν την επωνυμία τους, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συναλλαγής. Αντίθετα, συνιστάται η αποφυγή ανώνυμων ιστοσελίδων και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.

Πώς θα ξεχωρίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις

Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επηρεάζονται αποκλειστικά από τα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που εμφανίζονται στις διαφημίσεις των καταστημάτων.

Όπως υπενθυμίζουν οι δύο φορείς, βάσει της νομοθεσίας, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή στην οποία προσφερόταν το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές και να διαπιστώσουν εάν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματικό όφελος.

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Πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, συνιστάται επίσης να ελέγχονται:

Η τελική τιμή , μαζί με τυχόν έξοδα αποστολής.

, μαζί με τυχόν έξοδα αποστολής. Ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος.

του προϊόντος. Η ασφάλεια της πληρωμής , χωρίς καταχώριση τραπεζικών στοιχείων σε ύποπτους συνδέσμους ή μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

, χωρίς καταχώριση τραπεζικών στοιχείων σε ύποπτους συνδέσμους ή μηνύματα από άγνωστους αποστολείς. Τα αποδεικτικά της συναλλαγής, όπως η επιβεβαίωση της παραγγελίας, η πληρωμή και η σχετική επικοινωνία με το κατάστημα.

Τι ισχύει για επιστροφές και αλλαγές προϊόντων

Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται και στους όρους επιστροφής των προϊόντων, καθώς το δικαίωμα υπαναχώρησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αγοράς.

Στις αγορές από απόσταση, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφώνου, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Το κόστος επιστροφής μπορεί να επιβαρύνει τον καταναλωτή, εφόσον ο προμηθευτής τον έχει ενημερώσει σχετικά στους όρους της συναλλαγής.

Αντίθετα, στις αγορές από φυσικά καταστήματα, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος εξαρτάται από την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά με κάποιο κατάστημα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αναφορά για εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσής τους.

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Για αγορές στην Ελλάδα, μπορούν να απευθυνθούν στον Συνήγορο του Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.synigoroskatanaloti.gr.

Για αγορές από επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος, μέσω της ιστοσελίδας www.eccgreece.gr. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει επίσης συναλλαγές με επιχειρήσεις στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο φορείς υπενθυμίζουν ότι η προσεκτική σύγκριση τιμών, ο έλεγχος των όρων αγοράς και η επιλογή αξιόπιστων καταστημάτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ασφαλείς συναλλαγές κατά την περίοδο των μεγάλων εκπτώσεων.