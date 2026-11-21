Η λογίστρια που εμπλέκεται στην υπόθεση υποστηρίζει πως δέχθηκε πιέσεις για την υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών που προκάλεσαν ζημιά 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο

Μέσω ενός δικτύου οκτώ εταιρειών-φαντασμάτων, πλήθους εικονικών τιμολογίων, ανακριβών φορολογικών δηλώσεων και της χρήσης «αχυρανθρώπων», το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής προκάλεσε ζημιά 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, προτού εξαρθρωθεί από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης

Βάσει της δικογραφίας, το κύκλωμα εφάρμοζε τρεις διαφορετικές μεθόδους εξαπάτησης: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών παραστατικών, καθώς και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων με σκοπό την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθεισών επιστροφών φόρου.

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Καίριο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να διαδραμάτισαν ορισμένοι λογιστές που υπέβαλλαν τις εν λόγω δηλώσεις, καθώς και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, κατά τις Αρχές, συνέδραμαν στη διαδικασία εκταμίευσης των επιστροφών. Στην κατάθεσή της, η λογίστρια υποστηρίζει πως δέχθηκε πιέσεις ώστε να προχωρήσει στην υποβολή δηλώσεων για εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.