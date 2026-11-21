Ο 83χρονος ηθοποιός διέψευσε κατά τη διάρκεια του τεστ ανίχνευσης ψεύδους ότι ήταν δυσαρεστημένος στην εκδήλωση και ότι δεν περνούσε καλά

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επιβεβαίωσε ότι η Τζένιφερ Λόρενς του είχε ζητήσει να αποχωρήσει από το δείπνο της πρόβας του γάμου της το 2019, κατά τη διάρκεια ενός χιουμοριστικού τεστ ανίχνευσης ψεύδους.

Στο τεστ συμμετείχαν επίσης οι συμπρωταγωνιστές του στην ταινία «Focker-in-Law», Μπεν Στίλερ και Αριάνα Γκράντε. Και οι τρεις πρωταγωνιστές πήραν μέρος στη χιουμοριστική διαδικασία, με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας.

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Το 2024, η Λόρενς αποκάλυψε ότι είχε ψιθυρίσει στον Ντε Νίρο «πήγαινε σπίτι» στη διάρκεια του δείπνου, όταν το παρατήρησε να κινείται ανάμεσα σε άγνωστους ανθρώπους έχοντας μια όψη στο πρόσωπο που την έκανε να νιώθει ότι δεν το διασκέδαζε.

Jennifer Lawrence attends the 81st Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California, U.S., January 7, 2024. REUTERS/Mike Blake

Την Πέμπτη, ο 83χρονος ηθοποιός αρνήθηκε ότι είχε αυτό που περιγράφεται ως «resting bitch face» – μια έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπο – όπως είχε αναφέρει η Λόρενς. Επίσης, διέψευσε ότι ήταν δυσαρεστημένος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το περιοδικό «Vanity Fair» διοργανώνει τακτικά τεστ ανίχνευσης ψεύδους με διασημότητες, στο πλαίσιο μιας επαναλαμβανόμενης σειράς βίντεο.

Ο Ντε Νίρο, που εμφανίστηκε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του, Τίφανι Τσεν, στην πρεμιέρα της ταινίας «Focker-in-Law» στη Βρετανία, συμμετείχε στο τεστ με ψυχραιμία, καθώς του τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες.

Η στιγμή της αλήθειας ήρθε όταν η Γκράντε τον ρώτησε: «Αυτή η διάσημη ηθοποιός είπε ότι σας ζήτησε να φύγετε από το δείπνο της πρόβας του γάμου της, επειδή ανησύχησε ότι δεν περνούσατε καλά».