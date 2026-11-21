Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές προσώπων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραβίασης σφραγίδας μετά από σχετική καταγγελία

Σφραγίστηκε για τρεις μέρες το νυχτερινό κέντρο NOX, στο οποίο πραγματοποιούν εμφανίσεις η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το εν λόγω κατάστημα κατείχε παλαιότερα άδεια λειτουργίας, η οποία όμως ανακλήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων.

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Έκτοτε, η επιχείρηση φέρεται να μην έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση νέας άδειας, ενώ η αδυναμία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων πυρασφάλειας αποτελεί κομβικό εμπόδιο.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο χώρο, προχωρώντας στη συλλογή στοιχείων και σε προσαγωγές προσώπων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραβίασης σφραγίδας.