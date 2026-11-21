Με τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές συνέχισε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού στη Waterpolo League, επικρατώντας 22-4 του Νο Χανίων στο Παπαστράτειο.

Εύκολο μεσημέρι Σαββάτου για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία νίκησαν άνετα τον ΝΟ Χανίων για την 10η αγωνιστική της Waterpolo League με σκορ 22-4 και παρέμειναν αήττητα στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν φουριόζες στο ματς. Η Νίνου σκόραρε δις με τη συμπλήρωση δύο λεπτών και ακολούθησαν άλλα τρία τέρματα που διαμόρφωσαν το σκορ του πρώτου οκταλέπτου (5-0). Με την ίδια ένταση συνέχισαν και στο δεύτερο.

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Αξιοσημείωτο είναι πως δέχθηκαν το πρώτο γκολ μετά από 13 λεπτά και σερί 9 τερμάτων (9-1 στο 3:18). Με επιμέρους σκορ 7-2 τελείωσε το ημίχρονο (12-2).

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ήταν κυρίαρχη και με την έναρξη του δευτέρου μέρους, δέχτηκε μόλις 1 γκολ στο τρίτο οκτάλεπτο και πήγε τη διαφορά στο +14 (17-3).

Διαδικαστικό ήταν το υπόλοιπο του ματς, ο Ολυμπιακός έριξε τον ρυθμό και έφτασε άνετα στην 10η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα (22-4).

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 5-1, 5-1

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα 2, Σάντα, Τριχά, Άντριους 4, Μπίκου 5, Πάτρα 2, Νίνου 4, Τορνάρου 1, Νίγκρο, Χάιντου, Σαλταμανίκα 4

ΝΟ Χανίων (Γεώργιος-Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Κρασάκη, Διρχαλίδου, Σπανδωνίδου 1, Βασιλείου 2, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου, Πατεράκη, Κώτσια 1, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Λιοδάκη, Πασβάντη, Ιγνατίου