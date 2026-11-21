Το πρόγραμμα Γιορτές για Όλους περιλαμβάνει 25 κατηγορίες προϊόντων με πάνω από 300 κωδικούς, ενώ η λίστα των μειωμένων τιμών αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω

Ο Δεκέμβριος εξελίσσεται σε μήνα προσφορών για τα σούπερ μάρκετ, καθώς πέραν των μειώσεων σε 994 κωδικούς, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα επιπλέον «καλάθι» για τις αγορές τους.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας το σύνολο της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το εν λόγω «καλάθι» περιλαμβάνει 25 κατηγορίες προϊόντων και πάνω από 300 κωδικούς, με το ποσοστό των εκπτώσεων να αγγίζει έως και το 25%.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στις συμμετέχουσες κατηγορίες περιλαμβάνονται είδη με αυξημένη ζήτηση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως ελαιόλαδο, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες, κρέας, αναψυκτικά, σάλτσες, καφές, αυγά, γάλα, ζυμαρικά, ξηροί καρποί και τυριά. Ενώ για την πλειονότητα των προϊόντων η έκπτωση φτάνει το 25%, στις κατηγορίες του κρέατος και των γλυκών οι μειώσεις θα είναι μικρότερες.

Οι 994 κωδικοί του posokanei.gov.gr

Παράλληλα, συνεχίζεται η Β΄ φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2026, η οποία αφορά περίπου 994 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση της βασικής τιμής κατά 7,1%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν τους συμμετέχοντες κωδικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα posokanei.gov.gr.

Χαμηλότερη βασική τιμή και επιπλέον προσφορές

Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η λίστα παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς η Αρχή συνεχίζει τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή μπορούν να εφαρμόζονται επιπλέον προσφορές, ενισχύοντας το όφελος για το καταναλωτικό κοινό.

Δείτε εδώ ολόκληρη τις λίστες με τους 994 κωδικούς:

Λίστα ιδιωτικής ετικέτας

Λίστα επώνυμης ετικέτας