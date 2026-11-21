Ο γνωστός ερμηνευτής αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του πως έχει απορρίψει προτάσεις για συμμετοχή σε μουσικά talent shows επειδή τον στενοχωρεί η απόρριψη

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε για το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» που αφιέρωσε προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ημέρες μετά την απώλειά του, επισημαίνοντας πως ο τραγουδιστής έφυγε άδικα.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «For You».

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Παράλληλα, ο Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με την πολιτική, αλλά και την οικογένειά του.

Αναφερόμενος στην ερμηνεία του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα» κατά τη διάρκεια συναυλίας του τον Σεπτέμβριο, ο Μίλτος Πασχαλίδης εξήγησε πως ήταν ένας τρόπος να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως σημείωσε: «Εκείνες οι μέρες ήταν συγκινησιακά πάρα πολύ φορτισμένες… Αυτό το παιδί έφυγε άδικα. Από όπου και να το δει κανείς, είναι πολύ στενάχωρο, νέος άνθρωπος… Είμαστε και λίγο ευσυγκίνητοι κατά καιρούς, μεγαλώνουμε… και του είπα ένα τραγούδι για καλό ταξίδι».

O Μίλτος Πασχαλίδης μίλησε για τους νέους τραγουδιστές, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη Μαριάννα Κατσιμίχα και το ταλέντο της, τονίζοντας πως έχει κληρονομήσει στοιχεία από τον πατέρα της. Ο γνωστός ερμηνευτής εξέφρασε την εκτίμησή του στη φωνή και τη στάση της Κατσιμίχα στο τραγούδι τα τελευταία δύο χρόνια, επισημαίνοντας ότι η δωρικότητα της φωνής της θυμίζει τον πατέρα της.

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Στη συνέχεια, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, ο Μίλτος Πασχαλίδης σχολίασε πως η περίπτωση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αποτελεί εξαίρεση. Υπογράμμισε ότι οι κανόνες για τα δικαιώματα των δημιουργών δεν πρέπει να αλλάξουν λόγω μεμονωμένων περιστατικών.

Ο γνωστός τραγουδοποιός εξήγησε ακόμη τον λόγο που αποφεύγει τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει κάποιο ηθικό ή αισθητικό ζήτημα, απλώς δεν του αρέσει η διαδικασία της τηλεόρασης.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως έχει δεχθεί ευγενικές προτάσεις για να συμμετάσχει ως κριτής σε μουσικά talent shows, αλλά τις έχει αρνηθεί. Η εικόνα των παιδιών που απορρίπτονται τον στενοχωρεί, καθώς θεωρεί αδιανόητο να λυπούνται επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του κοινού.

Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να είναι υποψήφιος στις εκλογές, ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεκαθάρισε ότι για τις τρέχουσες και τις επόμενες εκλογές είναι αφοσιωμένος στην οικογένειά του και στη μουσική του.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας, δηλώνοντας πως δεν είναι αυστηρός και δυσκολεύεται να πει «όχι» στις κόρες του. Μάλιστα, ανέφερε ότι η μεγαλύτερη κόρη του έχει ταλέντο στο τραγούδι και συχνά τον συνοδεύει στις συναυλίες του, κάτι που, όπως παραδέχθηκε, τον αγχώνει ιδιαίτερα.