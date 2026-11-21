Στις αρχές του 2027 αναμένεται η επάνοδος του Πέτρου Φιλιππίδη στον καλλιτεχνικό χώρο, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στην εκπομπή «Off the Record» του ERTnews. Σύμφωνα με τον νομικό, ο ηθοποιός, που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού και αθωώθηκε για κατηγορία βιασμού, σχεδιάζει να ξεκινήσει από τη σκηνοθεσία και εν συνεχεία να επανέλθει ως πρωταγωνιστής.

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε πως ο Φιλιππίδης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά ζητήματα: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και αν δεν εργαστεί θα πρέπει να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει. Θα σας πω μια είδηση: Είναι σε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να επανέλθει στο θέατρο πρώτα απ΄ όλα ως σκηνοθέτης και στην πορεία ως ηθοποιός. Πάρα πολλοί συνάδελφοί του συζητάνε μαζί του και θέλουν να τον δουν πλέον πάνω στη σκηνή. Ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι. Θα επανέλθει στην ενεργό δράση. Μιλάμε για το 2027 πιθανότατα και στις αρχές του έτους».

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Η διαμάχη Βίσση και Καρβέλα

Αναφορικά με τη διένεξη μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ο κ. Δημητρακόπουλος –εκπροσωπώντας την τραγουδίστρια– επέρριψε την ευθύνη για την κατάσταση στον συνθέτη. Όπως εξήγησε, υπήρξε προσπάθεια για εξωδικαστική συμφωνία, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε.

«Γι’ αυτή τη διένεξη ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας. Δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση. Είμασταν στο παρά ένα να υπογράψουμε μια συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, με πρωτοβουλία δική μου, γιατί ήμουν δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και μου αρέσει να συμφιλιώνω τους ανθρώπους. Το δικαστήριο είναι η έσχατη λύση. Δυστυχώς όμως πήρε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθειά μου», δήλωσε ο ίδιος. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κ. Βίσση δεν προγραμματίζει εμφανίσεις για το επόμενο διάστημα, τονίζοντας πως «η Άννα Βίσση δεν είναι απλή ερμηνεύτρια, έχει δώσει σάρκα και οστά στα τραγούδια του κ. Καρβέλα και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να υποτιμήσει κανείς».

Η αναφορά στην Εύα Καϊλή

Τέλος, ο δικηγόρος σχολίασε την υπόθεση της Εύας Καϊλή, αναφερόμενος στη φράση «ζαμέ Κορωπί» (n’a jamais été corrompue) που είχε χρησιμοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2022. «Τότε που το είπα ζαμέ Κορωπί, η ουσία είναι ότι δικαιώθηκα γι’ αυτή τη φράση», σημείωσε, προσθέτοντας πως για την υπόθεση «τέσσερα χρόνια δεν βρήκαν τίποτα και δεν θα βρουν».