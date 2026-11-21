Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (22/11, 17:30) στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει τις επιλογές του για το παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν με όλα τα διαθέσιμα στελέχη τους, καθώς στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν τόσο ο Πάλμερ Μπράουν όσο και ο Σαλάχ-Εντίν.

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Οι δύο ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν την ίωση που τους ταλαιπωρούσε και επέστρεψαν στη διάθεση του Δανού προπονητή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.