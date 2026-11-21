Στη Βρέστη της Γαλλίας βρίσκεται η δεύτερη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra (FDI HN), «Νέαρχος», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξοπλισμού της πριν από την ένταξή της στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού. Στόχος είναι να φτάσει στην Ελλάδα πλήρως εξοπλισμένη, έχοντας καλύψει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή της αξιοποίηση.

Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα της κλάσης «Κίμων» που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του γαλλικού προγράμματος για το Πολεμικό Ναυτικό. Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο πλοίο στις 30 Οκτωβρίου 2026, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η φρεγάτα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στις 30 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στην ενίσχυση του ελληνικού στόλου με πλοία νέας γενιάς.

Επόμενο βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό θα είναι η παραλαβή της τρίτης φρεγάτας FDI, «Φορμίων» (F-603). Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2026, επίσης στη Λοριάν.

Ο ισχυρός οπλισμός της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η νέα φρεγάτα διαθέτει προηγμένο οπλισμό, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση απειλών στον αέρα, στην επιφάνεια της θάλασσας και κάτω από αυτήν.

Στη διαμόρφωση Standard 2 προβλέπεται να φέρει:

32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 .

. Οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C .

. Σύστημα εγγύς άμυνας RAM.

Πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών.

Δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Για την αντιμετώπιση υποβρυχίων, ο «Νέαρχος» διαθέτει τορπίλες MU90, σε συνδυασμό με τα συστήματα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4, τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης υποβρύχιων απειλών.

Ραντάρ Sea Fire και σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS

Κομβικό ρόλο στις επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας έχουν το προηγμένο ραντάρ Sea Fire και το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS.

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Ο συνδυασμός τους επιτρέπει την επιτήρηση του θαλάσσιου και εναέριου χώρου, τον εντοπισμό πιθανών απειλών και τον συντονισμό των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το πλοίο μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια και να συμμετέχει σε σύνθετες ναυτικές αποστολές.

Οι τεχνικές δυνατότητες και τα εναέρια μέσα

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων.

Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης ενός ελικοπτέρου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Schiebel Camcopter S-100.

Η δυνατότητα αξιοποίησης εναέριων μέσων διευρύνει την ακτίνα επιτήρησης της φρεγάτας και ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, ιδιαίτερα στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το βασικό πλεονέκτημα των φρεγατών Belharra βρίσκεται στον συνδυασμό σύγχρονων αισθητήρων, προηγμένων συστημάτων διαχείρισης μάχης, ισχυρού οπλισμού και δυνατοτήτων αυτοπροστασίας. Με την ένταξη του «Νέαρχου» και στη συνέχεια του «Φορμίωνα», το Πολεμικό Ναυτικό προχωρά στην ανανέωση και ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του.