Ο Χάρι Κέιν αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις μήνες, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Βίνσεντ Κομπανί να επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Μεγάλο πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για περίπου τρεις μήνες.

Ο Άγγλος επιθετικός υπέστη ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο, με τον Βίνσεντ Κομπανί να επιβεβαιώνει πως η επιστροφή του δεν αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο 33χρονος φορ τραυματίστηκε την Παρασκευή (20/11), στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Κολωνία για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga.

Η διάγνωση έγινε γνωστή από τον αθλητικό διευθυντή των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η συγκεκριμένη κάκωση αφορά τη συνδέσμωση, μια ινώδη άρθρωση στην περιοχή του αστραγάλου.

Σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα, ο Κέιν θα χρειαστεί περίπου τρεις μήνες για να επιστρέψει στη δράση.

Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση του Βίνσεντ Κομπανί, όταν ρωτήθηκε αν η απουσία του Άγγλου θα διαρκέσει εβδομάδες. «Εβδομάδες; Μήνες, ναι», απάντησε ο προπονητής της Μπάγερν στο γερμανικό Sky Sports.

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο 15ο λεπτό, όταν ο Κέιν προσπάθησε να αξιοποιήσει τη χαμηλή σέντρα του Μάικλ Ολίσε στο δεύτερο δοκάρι.

Στην προσπάθειά του να φτάσει στην μπάλα, δέχθηκε τάκλιν από τον Γιόελ Σμιντ, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον αριστερό αστράγαλο. Η φάση εξετάστηκε από το VAR, χωρίς να καταλογιστεί παράβαση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόβλημα και με τον Ολίσε

Η αναμέτρηση με την Κολωνία επιφύλασσε ακόμη ένα πρόβλημα για την Μπάγερν, καθώς τραυματίστηκε και ο Μάικλ Ολίσε.

Ο Γάλλος εξτρέμ δεν συνέχισε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τιμ Μπίντερ να περνά στη θέση του, ενώ μετά τη λήξη αποχώρησε από το γήπεδο με τη βοήθεια πατερίτσων.

Ο Κομπανί εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάστασή του, εκφράζοντας την ελπίδα πως ο ποδοσφαιριστής θα είναι καλύτερα τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο. Ελπίζω ότι ο Μάικλ θα είναι καλύτερα τη Δευτέρα», ανέφερε στο Sky Sport.

Η Μπάγερν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ολίσε υπέστη κάκωση στο μπροστινό μέρος του πέλματος και πως θα ακολουθήσει θεραπεία τις επόμενες ημέρες.