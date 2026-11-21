Σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό αστράγαλο υποβλήθηκε ο Χάρι Κέιν το πρωί του Σαββάτου (21/11), μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία.

Ο Άγγλος επιθετικός ξεκινά πλέον την αποθεραπεία του, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται σε περίπου τρεις μήνες.

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Ο 33χρονος φορ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Παρασκευής (20/11) για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga και χρειάστηκε να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως είχε ενημερώσει επίσημα η Μπάγερν, υπέστη ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης, μιας ινώδους άρθρωσης που βρίσκεται στην περιοχή του αστραγάλου.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Κέιν έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από την κλινική, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το νοσοκομείο.

Ο διεθνής επιθετικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, ωστόσο εμφανίστηκε αποφασισμένος να επιστρέψει πιο δυνατός μέσα στο 2027, ενόψει και της κρίσιμης τελικής ευθείας της σεζόν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Χάρι Κέιν:

«Οι χαρές και οι δυσκολίες της ζωής! Είμαι φυσικά πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον τραυματισμό, αλλά, όπως πάντα, είναι μια ευκαιρία να δείξω πόσο αντέχω και να γίνω καλύτερος ενόψει του 2027.

Θα επιστρέψω φρέσκος και έτοιμος για την πιο κρίσιμη φάση της σεζόν!

«Οι δύσκολες στιγμές περνούν, οι δυνατοί άνθρωποι αντέχουν». Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα! Όλα καλά!».