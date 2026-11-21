Νέα ένταση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη διοίκηση της La Liga, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να εξαπολύει ευθεία επίθεση στον Χαβιέ Τέμπας.

Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» χαρακτήρισε ντροπιαστική τη στάση του προέδρου της λίγκας, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε ήδη να έχει αποχωρήσει από τη θέση του.

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Αφορμή για την αντίδραση του Πέρεθ αποτέλεσε η πρόσφατη τοποθέτηση του Τέμπας, ο οποίος τον προηγούμενο μήνα είχε συγκρίνει τις πρακτικές του Real Madrid TV με τις μεθόδους προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέρεθ:

“Φαίνεται ότι το ισπανικό ποδόσφαιρο θέλει να ξεχάσει τι συνέβη. Έχει ειπωθεί ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Αλλά πώς μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα;

Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ο Τέμπας, αντί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της κατάστασης, επέλεξε να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης κάθε μέρα.

Τον Οκτώβριο ξεπέρασε κάθε όριο συγκρίνοντας το RMTV με τον ναζισμό. Και αντί να ανακαλέσει τη δήλωσή του, το έκανε διπλάσια. Δεν πρόκειται για άποψη, αλλά για προσβολή.

Απαράδεκτο και επαίσχυντο. Επιπλέον, είναι ντροπή το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη παραιτηθεί. Και ότι ο πρόεδρος της RFEF δεν του έχει ζητήσει να φύγει.”