Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τους 18 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τις δύο αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γεωργία και την Ισπανία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ εκτός έμειναν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πρώτη υποχρέωση της «γαλανόλευκης» είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί τη Γεωργία στο T-Center, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, η Εθνική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ισπανία, στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχωρίζει στη λίστα του Σπανούλη, καθώς ο γκαρντ του Ολυμπιακού έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Δημήτρης Μωραΐτης, Νίκος Χουγκάζ, Μανώλης Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.