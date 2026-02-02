Από σήμερα τέθηκε σε ισχύ εισιτήριο δύο ευρώ για τους επισκέπτες του ιστορικού σιντριβανιού «Φοντάνα ντι Τρέβι» στη Ρώμη, με στόχο τον περιορισμό του υπερτουρισμού και την ενίσχυση των δημοτικών ταμείων.

Το εισιτήριο αφορά ξένους και ντόπιους επισκέπτες, εξαιρουμένων των Ρωμαίων, παιδιών μέχρι έξι ετών, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ξεναγών, και μπορεί να πληρωθεί επιτόπου ή μέσω διαδικτύου.

Τα έσοδα, που αναμένονται να φτάσουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

Η πρόσβαση στο σιντριβάνι θα είναι ελεύθερη μετά τις 10 το βράδυ.

Από σήμερα το πρωί, στις 9:00 τοπική ώρα, τίθεται σε ισχύ το νέο εισιτήριο δύο ευρώ για τους τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφθούν από κοντά τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη. Το ιστορικό σιντριβάνι, σύμβολο της Αιώνιας Πόλης, αποτελεί ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της Ιταλίας, όπου οι επισκέπτες συνηθίζουν να πετούν το παραδοσιακό κέρμα ευχής στα νερά του.

Σύμφωνα με την απόφαση του δήμου Ρώμης, το εισιτήριο θα ισχύει για όλους τους επισκέπτες, τόσο ξένους όσο και Ιταλούς. Εξαιρούνται όσοι έχουν γεννηθεί στην πρωτεύουσα, τα παιδιά έως έξι ετών, τα άτομα με αναπηρία και οι επαγγελματίες ξεναγοί. Η πληρωμή θα μπορεί να γίνεται επιτόπου με τραπεζική κάρτα, σε εξουσιοδοτημένα σημεία ή με ηλεκτρονική κράτηση μέσω διαδικτύου.

Το μέτρο έχει στόχο τον περιορισμό του υπερτουρισμού γύρω από το εμβληματικό σιντριβάνι, το οποίο δέχεται κατά μέσο όρο 30.000 επισκέπτες ημερησίως. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει τα δημοτικά έσοδα με περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν αποκλειστικά για τη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ιταλικής πρωτεύουσας.

Μετά τις 10 το βράδυ, η πρόσβαση στη Φοντάνα ντι Τρέβι θα παραμένει ελεύθερη για όλους, χωρίς χρέωση.

«Η πόλη μας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη συντήρησή της αυξάνοντας, συγχρόνως, την προσβασιμότητα και την άμεση επαφή με τον πλούσιο, αυτό πολιτισμό της», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.