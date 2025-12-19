Ο δήμαρχος της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι επιβεβαίωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου οι Ιταλοί και οι ξένοι τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη Φοντάνα ντι Τρέβι θα πρέπει να καταβάλλουν εισιτήριο ύψους 2 ευρώ. Η πρόσβαση στον χώρο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι θα παραμείνει δωρεάν για τους κατοίκους της Ρώμης και των προαστίων της.

Σύμφωνα με τον δήμο της ιταλικής πρωτεύουσας, στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου τα αναμενόμενα έσοδα από τα εισιτήρια για το πασίγνωστο αξιοθέατο εκτιμάται ότι θα φτάσουν τουλάχιστον τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει ουσιαστικά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, τα οποία έκαναν λόγο για επιβολή εισιτηρίου μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.