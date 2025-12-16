Από τις 7 Ιανουαρίου, οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Ρώμη θα πρέπει να καταβάλουν εισιτήριο δύο ευρώ για να θαυμάσουν από κοντά το εμβληματικό σιντριβάνι Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, από την υποχρέωση πληρωμής θα εξαιρούνται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης. Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της δημοτικής αρχής για τη ρύθμιση της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο ιστορικό κέντρο.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης έχει ήδη προχωρήσει σε περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, στην εποχή του μπαρόκ. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της ασφάλειας και της αισθητικής του χώρου.

Πλέον, απαγορεύεται να βρίσκονται ταυτόχρονα μπροστά στο μνημείο περισσότεροι από 400 επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να προστατευθεί το μνημείο από φθορές.

Ωστόσο, σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης διευκρίνισε ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και πως «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».