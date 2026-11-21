Ο 25χρονος τερματοφύλακας παρακολούθησε από τις εξέδρες την εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ενώ του έχει επιβληθεί από την ισπανική ομοσπονδία ποινή 12 αγωνιστικών

Την πρώτη δημόσια παρουσία του μετά το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ πραγματοποίησε ο Χεσούς Οβόνο.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου «Ενκάμπ» για την αναμέτρηση της Ανδόρας με τη Λεγκανές, παρακολουθώντας εμφανώς συγκλονισμένος την εκδήλωση τιμής στη μνήμη του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης.

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Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι παίκτες των δύο ομάδων εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας φανέλες με το όνομα και τον αριθμό του Ντε Μιγκέλ.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, με τις δύο ομάδες να αποτίουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Ο Οβόνο παρακολούθησε τη συγκινητική στιγμή από την εξέδρα, με το κεφάλι σκυμμένο και εμφανώς καταβεβλημένος από όσα συνέβησαν.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη σύγκρουση με τον Ντε Μιγκέλ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ανδόρας με την Τενερίφη, η οποία είχε τραγική κατάληξη.

Υπενθυμίζεται πως στον 25χρονο τερματοφύλακα έχει επιβληθεί από την ισπανική ομοσπονδία ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών.