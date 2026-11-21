Η «κατάρα» της Χρυσής Μπάλας συνεχίζεται, καθώς μετά τους Ρόδρι και Ουσμάν Ντεμπελέ, που αντιμετώπισαν σοβαρούς τραυματισμούς μετά την κατάκτηση του βραβείου, ήταν η σειρά του Χάρι Κέιν να τεθεί εκτός δράσης.

Ο Χάρι Κέιν προστέθηκε στη λίστα των ποδοσφαιριστών που κατέκτησαν τη Χρυσή Μπάλα και στη συνέχεια αντιμετώπισαν σοβαρό τραυματισμό.

Ο Άγγλος επιθετικός έγινε ο τρίτος συνεχόμενος νικητής του βραβείου που βλέπει την αγωνιστική του πορεία να διακόπτεται εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού, μετά τους Ρόδρι και Ουσμάν Ντεμπελέ.

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Ο φορ της Μπάγερν Μονάχου αποχώρησε μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης με την Κολωνία, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1, έπειτα από χτύπημα στον αστράγαλο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάστασή του είναι ανησυχητικές, καθώς, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή των Βαυαρών, αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου τρεις μήνες.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση περί «κατάρας» της Χρυσής Μπάλας.

Το 2024, ο Ρόδρι είχε αναδειχθεί κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, όμως λίγο αργότερα υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Έναν χρόνο μετά, το 2025, τη διάκριση κατέκτησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα.

Παρότι επέστρεψε στις 4 Νοεμβρίου 2025, υπέστη νέο τραυματισμό στη γάμπα του αριστερού ποδιού και χρειάστηκε να μείνει εκτός για ακόμη 20 ημέρες.

Πλέον, ο Χάρι Κέιν είναι ο τρίτος διαδοχικός κάτοχος της Χρυσής Μπάλας που βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντική απουσία μετά την κατάκτηση του βραβείου.