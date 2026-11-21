Μετά το αποτέλεσμα αυτό οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στο πρωτάθλημα έχοντας αμφότερες το ίδιο ρεκόρ καθώς βρίσκονται αμφότερες στο 3-5 της βαθμολογίας

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο κατάμεστο Ιβανώφειο, ανέτρεψε διαφορά 12 πόντων απέναντι στον Ηρακλή και έφυγε με μια σημαντική νίκη με 87-84 στην παράταση. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς είχε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, όμως η Ένωση βρήκε τις λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, με τους Μπάρτλεϊ και Ερτέλ να δίνουν το σύνθημα της αντεπίθεσης και τον Λαρεντζάκη να συμβάλλει καθοριστικά στην τελική ευθεία.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ, καθώς βρίσκονται στο 3-5.

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Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε ισορροπία και αρκετές άστοχες προσπάθειες, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αποκτήσει σταθερό προβάδισμα. Ο Τζόζεφ έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στην ΑΕΚ, όμως ο Ηρακλής απάντησε με τους Μέλβιν και Μαστρογιαννόπουλο, ενώ οι Χόρχλερ και Μέλβιν κράτησαν τους γηπεδούχους μπροστά. Η Ένωση βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει και ο Τσαλμπούρης διαμόρφωσε το 15-15 της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ηρακλής ανέβασε την έντασή του και άρχισε να βρίσκει περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Ο Λεκιού έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, ενώ οι Φόρεστερ και Στάιλς συνέβαλαν ώστε η διαφορά να φτάσει ακόμη και τους 12 πόντους (34-22). Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να ξεφύγει περισσότερο. Με τον Ερτέλ και τον Μπάρτλεϊ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, μείωσε την απόσταση και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (38-32).

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Ο Ηρακλής διατήρησε το προβάδισμά του και μετά την ανάπαυλα, αξιοποιώντας κυρίως το παιχνίδι κοντά στο καλάθι με τους Φόρεστερ και Σύλλα. Ο Στάιλς συνέχισε να σκοράρει, με τη διαφορά να φτάνει ξανά σε διψήφια επίπεδα (52-40). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η ΑΕΚ άρχισε να αλλάζει την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Τζόζεφ έδωσε σημαντικές λύσεις, ο Φλιώνης βοήθησε στην προσπάθεια επιστροφής και η Ένωση πλησίασε σε απόσταση ενός σουτ. Ο Ερτέλ, μάλιστα, έβαλε την ομάδα του μπροστά με τρεις εύστοχες βολές (54-55), πριν οι δύο αντίπαλοι ολοκληρώσουν την τρίτη περίοδο ισόπαλοι με 57-57.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Τζόζεφ συνέχισε να απειλεί κοντά στο καλάθι, ενώ ο Ηρακλής βρήκε απαντήσεις με τους Σύλλα και Λεκιού, περνώντας ξανά μπροστά με 63-59. Η ΑΕΚ, όμως, παρέμεινε κοντά και ο Λαρεντζάκης κράτησε ζωντανή την ομάδα του, πριν ο Μπάρτλεϊ αναλάβει δράση. Με δικούς του πόντους, η Ένωση πέρασε μπροστά με 70-72, λίγο πριν από το φινάλε.

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Ο Φόρεστερ έδωσε ξανά προβάδισμα στον Ηρακλή, όμως ο Μπάρτλεϊ απάντησε με μεγάλο σουτ για το 75-77, 36,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο Μαστρογιαννόπουλος ισοφάρισε σε 77-77 με λέι απ, με την τελευταία προσπάθεια του Μπάρτλεϊ να μην βρίσκει στόχο. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Σταυρακόπουλος έβαλε τον Ηρακλή μπροστά με σημαντικό σουτ, αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε με προσωπική ενέργεια. Στη συνέχεια, ο Λαρεντζάκης βγήκε μπροστά στην πιο κρίσιμη στιγμή, δίνοντας στην ΑΕΚ προβάδισμα πέντε πόντων (80-85) και βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή της. Η Ένωση διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πανηγύρισε ένα σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα με 87-84.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 38-32, 57-57, 77-77, 84-87 (παρ.).