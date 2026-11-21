Ο Ολυμπιακός έκανε μαγικό παιχνίδι με τη Ρεάλ αλλά ο σχεδιασμός δεν αλλάζει.

Μία ομάδα που δίνει συνέχεια αγώνες εδώ και μήνες από το ξεκίνημα της σεζόν δίχως σταματημό συνεχίζει τα φυσιολογικά σκαμπανεβάσματα.

Παρά τις σοβαρές απουσίες του και όσα έχουν συμβεί με τις περιπτώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Τζον Κοντσαρ, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα παίρνοντας νίκες είτε θεαματικά είτε σε θρίλερ, ενώ στην GBL έχει στο παθητικό του την ήττα από τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που η δική του απόδοση ήταν πολύ κακή και του αντιπάλου εξαιρετική.

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Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε εξοντωτικούς ρυθμούς και οι ερυθρόλευκοι σε κάθε επίπεδο καλούνται να κρατήσουν τις ισορροπίες.

Το μεγάλο κέρδος απέναντι στη Ρεάλ ήταν η μαζική συνεισφορά από το ρόστερ και όχι η ανάδειξη πρωταγωνιστών, έστω κι αν ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν τέτοιος.

Το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε και όταν συμβαίνει αυτό όλοι είναι ευχαριστημένοι, προπονητής, ομάδα και κόσμος.

Σε μια ατμόσφαιρα που όλο και πλησιάζει σε θέρμη το ΣΕΦ καθώς η Sunel Arena γίνεται πια κανονική έδρα, έξτρα όπλο για τη δύσκολη προσπάθεια.

Το ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε τόσο καλά με τη Ρεάλ χωρίς Μοντέρο, Μιλουτίνοφ και με τον Ντόρσεϊ να αποδοκιμάζεται στην εξέδρα από την…εξέδρα, δε σημαίνει ότι το πλάνο ενίσχυσης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τους παίκτες που ψάχνει με υπομονή και απόπειρα ακριβείας στις επιλογές, διότι πάνω απ’ όλα οι αρμόδιοι αντιλαμβάνονται πως η ομάδα κάνει υπερβάσεις και έχει ανάγκη τις προσθήκες βοήθειας.

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Ο προπονητής έχει αναλύσει διεξοδικά τον τρόπο που κινείται το κλαμπ σε μια δύσκολη αγορά με λίγες εφικτές λύσεις επιπέδου.

Το παν μέχρι να μπει και να προσαρμοστεί το νέο ή τα νέα πρόσωπα θα είναι να ακολουθηθεί το παράδειγμα του αγώνα με τη «βασίλισσα». Όλοι για την ομάδα, όλοι στο πλάνο, όλοι το κάτι παραπάνω.

Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν ας προχωρήσουν όπως κρίνουν. Ως επαγγελματίες όσο είναι σε μια ομάδα οφείλουν να εργάζονται σκληρά για το συμφέρον της.

Αφήνοντας το δικό τους για όταν έρθει η ώρα. Τόσο απλά. Χωρίς αναρτήσεις, παρεμβάσεις και φυσικά χωρίς αποδοκιμασίες.