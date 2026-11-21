Live: ΠΑΟΚ – Άρης 99-77 (τελ.σκορ)
Η αναμέτρηση για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan GBL μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί στις 17:30
Η αναμέτρηση για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan GBL μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί στις 17:30
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Ο βασικός κατηγορούμενος και εκπαιδευτής του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να επαναφέρει τον κελευστή με ΚΑΡΠΑ μαζί με τον νοσηλευτήΔιάβασε το άρθρο
Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνοΔιάβασε το άρθρο
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νόμου για την αναλογικότερη αφαίρεση διπλωμάτων και την αύξηση των προστίμων για παραβάσεις στάθμευσης στους δρόμουςΔιάβασε το άρθρο
Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων.Διάβασε το άρθρο
Στο επίκεντρο βρίσκονται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, η ανανεωμένη αρχιτεκτονική εικόνα του συγκροτήματος και μια υπαίθρια στατική έκθεσηΔιάβασε το άρθρο