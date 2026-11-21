Η αναμέτρηση για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan GBL μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί στις 17:30

Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Τηλεοπτικά από το ΣΚΑΙ.

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