Μαθηματικός της Anthropic υποστηρίζει ότι, με τη βοήθεια του Claude, βρήκε λύση σε ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα της επιστήμης. Η προτεινόμενη απόδειξη αποτελείται από 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, αλλά η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα



Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια των μαθηματικών ενδέχεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη λύση του, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Levent Alpöge, μαθηματικός και μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας Anthropic, ανακοίνωσε στις 20 Νοεμβρίου ότι πιστεύει πως κατάφερε, σε συνεργασία με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, να αποδείξει την περίφημη Υπόθεση Ρίμαν, ένα πρόβλημα που παραμένει ανοιχτό από το 1859.

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Σε τετρασέλιδο σημείωμα στην προσωπική ιστοσελίδα του, ο Alpöge περιγράφει τη συνεργασία του με το Claude, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε καθοριστικό ρόλο στα τελευταία στάδια της προσπάθειας.

Η προτεινόμενη απόδειξη αποτυπώθηκε σε περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Lean, η οποία επιτρέπει τον τυπικό υπολογιστικό έλεγχο μαθηματικών αποδείξεων.

Το πρόβλημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων



Η Υπόθεση Ρίμαν διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Bernhard Riemann και αφορά την κατανομή των πρώτων αριθμών δηλαδή αριθμών όπως το 2, το 3, το 5 και το 7, που διαιρούνται ακριβώς μόνο με τη μονάδα και τον εαυτό τους.

Η σημασία της είναι τεράστια, καθώς η απόδειξή της θα προσέφερε βαθύτερη κατανόηση της κατανομής των πρώτων αριθμών.

Το 2000, το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay την ενέταξε στα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, θεσπίζοντας έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για όποιον καταφέρει να τη λύσει.

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Γιατί δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη η ανακάλυψη;



Παρά τον εντυπωσιακό όγκο της εργασίας, η ανακοίνωση δεν ισοδυναμεί με οριστική επιστημονική επιβεβαίωση.

Ο ίδιος ο Alpöge παραδέχθηκε ότι η συνεργασία με το Claude παρήγαγε περισσότερες από 250.000 σελίδες μαθηματικού υλικού, το οποίο δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι ο ανεξάρτητος έλεγχος της απόδειξης από ειδικούς. Η γλώσσα Lean επιτρέπει τον εξαιρετικά αυστηρό υπολογιστικό έλεγχο των μαθηματικών βημάτων, αλλά η κατανόηση και η αξιολόγηση της μεθόδου από την επιστημονική κοινότητα παραμένουν απαραίτητες.

Μέχρι στιγμής, το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay εξακολουθεί να κατατάσσει την Υπόθεση Ρίμαν στα άλυτα προβλήματα.

Εάν ο ισχυρισμός επιβεβαιωθεί, δεν θα πρόκειται απλώς για μια σπουδαία μαθηματική ανακάλυψη. Θα αποτελεί και ένα ιστορικό ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιστέκονται επί περισσότερο από ενάμιση αιώνα στην ανθρώπινη σκέψη.