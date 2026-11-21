Την Δευτέρα 23/11 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για μουσειακή χρήση. Η επαναλειτουργία του δεν αποσκοπεί μόνο στην αξιοποίηση ενός εμβληματικού κτίσματος πάνω στον Ιερό Βράχο, αλλά και στη διαμόρφωση ενός νέου εκθεσιακού προγράμματος. Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας του κτηρίου και η φιλοξενία συμπληρωματικών προσεγγίσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στον άξονα «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του προγράμματος «Αττική 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι άξονες της παρέμβασης

Η πρωτοβουλία του προγράμματος περιλαμβάνει έξι κύριες δράσεις: την κτηριολογική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για εκθέσεις και αποθήκευση. Επιπλέον, περιλαμβάνει την οργάνωση της δυτικής πτέρυγας ως πρότυπης αρχαιολογικής αποθήκης για τη φύλαξη αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών και αναθημάτων. Παράλληλα, θα παρουσιάζεται η ιστορική συνέχεια της Ακρόπολης μέσω εποπτικού υλικού και ψηφιακών εφαρμογών. Το έργο προβλέπει ακόμη τον εκσυγχρονισμό του Εργαστηρίου Συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εργαστηρίου ανοικτής θέασης, την αναβάθμιση των δυτικών αποθηκών, καθώς και τη διαμόρφωση της ανατολικής πτέρυγας σε χώρο γραφείων και αρχείου της ΥΣΜΑ. Στόχος της τελευταίας δράσης είναι η αποφόρτιση του αρχαιολογικού χώρου από βοηθητικές εγκαταστάσεις αναστήλωσης.

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Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, το Παλαιό Μουσείο στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες έναν ευέλικτο και διδακτικό χώρο, στους μελετητές ένα λειτουργικό περιβάλλον έρευνας και στους επαγγελματίες του κλάδου έναν αναβαθμισμένο χώρο εργασίας.