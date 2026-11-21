Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν ελικόπτερα να ρίχνουν καταιγισμό πυρών προς το έδαφος στο Γκουασάβε. Άλλα βίντεο δείχνουν ανθρώπους σε γήπεδο μπέιζμπολ να τρέχουν να ξεφύγουν καθώς ακούγονται πυροβολισμοί.

Σκηνές πολεμικής σύγκρουσης εκτυλίχθηκαν στη Σιναλόα του Μεξικό, καθώς ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση με ελικόπτερα και καταιγισμό πυρών για τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών Φάουστο Ισίδρο «Τσάπο Ιδίσρο» Μέζα Φλόρες. Ο 44χρονος, που βρίσκεται στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI, συνελήφθη μαζί με τον υπαρχηγό του έπειτα από ένοπλη σύγκρουση.

Ο Μέζα Φλόρες καταζητείτο στο Μεξικό για κατηγορίες οργανωμένου εγκλήματος, ενώ το FBI τον κατηγορεί ότι «πλημμύρισε τις ΗΠΑ με φεντανύλη, κοκαΐνη, ηρωίνη και άλλα θανατηφόρα ναρκωτικά». Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοσή του.

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Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva Cartel. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Το Μεξικό έχει εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, μετά την πίεση που δέχτηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Μέζα Φλόρες, ηγέτης της Οργάνωσης Μέζα Φλόρες, γνωστής και ως Καρτέλ της Γκουασάβε, θεωρείται ότι δραστηριοποιείται στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών από τη δεκαετία του 1990. Παράλληλα, κατάφερε να διαφύγει τις αρχές μέχρι τώρα διατηρώντας σχετικά χαμηλό προφίλ.

Με πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την τοποθεσία του, οι μεξικανικές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στην περιοχή με «διακριτικότητα και αιφνιδιασμό», δημιουργώντας περίμετρο ασφαλείας για να εμποδίσουν τη διαφυγή του και την άφιξη ενισχύσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Μεξικού.

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VeYohari Leon via Facebook/via Reuters.

Ωστόσο, «δέχθηκαν επίθεση με πυροβολισμούς και εκρηκτικά» πριν καταφέρουν να εισέλθουν στην ιδιοκτησία και να συλλάβουν τον Μέζα Φλόρες και τον δεύτερο στην ιεραρχία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional Διαφήμιση November 21, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν ελικόπτερα να ρίχνουν καταιγισμό πυρών προς το έδαφος στο Γκουασάβε. Άλλα βίντεο δείχνουν ανθρώπους σε γήπεδο μπέιζμπολ να τρέχουν να ξεφύγουν καθώς ακούγονται πυροβολισμοί.

Οι δύο κρατούμενοι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Πόλη του Μεξικού για να δικαστούν, σύμφωνα με τη Γραμματεία Άμυνας.

Όταν προστέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI το 2025, κατηγορήθηκε για «απαίσια εγκλήματα», μεταξύ των οποίων απαγωγή, εκβιασμό και βασανιστήρια.

Ο τότε αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Μπράιαν Ντρίσκολ, είχε δηλώσει ότι ο Μέζα Φλόρες και η οργάνωσή του είχαν εξαπολύσει μια «μάστιγα παράνομων ναρκωτικών» στις ΗΠΑ μέσω των νότιων συνόρων με το Μεξικό.

Αρχικά είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ το 2012, ενώ του απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες το 2019.

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Yohari Leon via Facebook/via Reuters.

Έφτιαξε και έκανε και διανομή μεγάλων ποσοτήτων μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνη

Ο 44χρονος φέρεται να συνωμότησε για την παρασκευή και διανομή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και μαριχουάνας μεταξύ του 2005 και του 2019.

Ο Μέζα Φλόρες ήταν αρχικά υψηλόβαθμο μέλος της Οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, αλλά μια διάσπαση μεταξύ αντίπαλων φατριών οδήγησε σε έξαρση της βίας και τον ώθησε να ιδρύσει το δικό του καρτέλ μέχρι το 2013.

Η οργάνωσή του έχει επίσης εμπλακεί σε αυτό που Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «εξαιρετικά βίαιο πόλεμο εδαφικής κυριαρχίας» με το Καρτέλ Σιναλόα, μία από τις ισχυρότερες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, η οποία δραστηριοποιείται στην ίδια περιοχή.

🇲🇽 | URGENTE: En México, una noche violenta en Guasave, Sinaloa: una agresión contra fuerzas federales desata un fuerte despliegue de seguridad, con persecuciones y disparos que generan horas de incertidumbre entre los habitantes. https://t.co/0tUuW3dAzl Διαφήμιση November 21, 2026

Στη λίστα των καταζητούμενων του FBI για το καρτέλ φεντανύλης

Ο Μεζά Φλόρες προστέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεξικανικές αρχές συνέδεσαν το καρτέλ του με 20 εκατομμύρια χάπια φεντανύλης που κατασχέθηκαν το 2024.

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στα καρτέλ, επιχειρώντας να αντισταθεί στην αμερικανική παρέμβαση στο μεξικανικό έδαφος. Το Μεξικό έχει υποδεχτεί θετικά τη στενότερη συνεργασία, αλλά αντιτάχθηκε στην αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφός του.

Ο Τραμπ έχει θέσει την ανάσχεση της ροής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ μέσω των νότιων συνόρων ως μία από τις βασικές προεκλογικές του υποσχέσεις.

🚨🇲🇽BREAKING: Armed clashes erupt in Sinaloa, Mexico Gunmen reportedly attacked federal forces in Guasave and torched trailers to block the highway. Helicopters have been seen searching overhead and a baseball game was canceled as fans flee from the gunfire. Writer: Bri https://t.co/F1DhyKaIRP — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 21, 2026

Τα πρώτα χρόνια και η πορεία του βαρόνου

Ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο», όχι μόνο είχε το ίδιο παρατσούκλι με τον πιο διαβόητο έμπορο ναρκωτικών του Μεξικού, ίσως έναν από τους πιο διαβόητους στην ιστορία μαζί με τον Πάμπλο Εσκομπάρ, αλλά και την ικανότητα εξαγωγής ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μέζα Φλόρες, γεννημένος στο Γκουασάβε, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Σιναλόα, ήταν μεταξύ των δέκα πιο καταζητούμενων φυγάδων του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ. Κατηγορείται για συνωμοσία για τη διακίνηση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης, ηρωίνης και μαριχουάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το βορειοδυτικό Μεξικό, σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Θεωρείται από το δικαστικό σύστημα ως ο ηγέτης του καρτέλ Guasave, μιας φράξιας του καρτέλ Σιναλόα. Σύμφωνα με την El Pais, αρχικά ηγήθηκε της οργάνωσης Los Mazatlecos, γνωστής και ως Los Tortilleros. Ιδρύθηκε ως ένοπλη πτέρυγα στην παράκτια πόλη Mazatlán, η δομή της οποίας εδραιώθηκε μετά την παρακμή της οικογένειας Beltrán Leyva μετά το 2014.

Ο Μέζα Φλόρες ξεκίνησε την ζωή στον κόσμο της παρανομίας υπό τις εντολές του Αμάδο Καρίγιο Φουέντες («Ο Άρχοντας των Ουρανών»), αρχηγού του καρτέλ Χουάρες, ο οποίος πέθανε – σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή – το 1997 κατά τη διάρκεια πλαστικής χειρουργικής επέμβασης. Μετά τον θάνατο του Καρίγιο Φουέντες, ο Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες συμμάχησε με το καρτέλ Μπελτράν Λέιβα.

Ο «πόλεμος» στη Σιναλόα

Όταν ο Αλφρέντο Μπελτράν Λέιβα συνελήφθη το 2008, η συμφωνία μεταξύ των αδελφών Μπελτράν και του Χοακίν Γκουσμάν Λοέρα, του Ελ Τσάπο, διακόπηκε βίαια. Το σχίσμα σηματοδότησε την έναρξη ενός εσωτερικού πολέμου στη Σιναλόα.

Το 2011, ο El Chapo Isidro άρχισε να εμφανίζεται πιο συχνά στις αστυνομικές αναφορές. Εκείνη τη χρονιά, για παράδειγμα, συνδέθηκε με 32 διεφθαρμένους αξιωματικούς στο Ahome και με τη δολοφονία 16 ατόμων, των οποίων τα απανθρακωμένα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε φορτηγά στο Κουλιακάν.

Την ίδια χρονιά, καταδιώχθηκε επίσης έντονα από την τοπική κυβέρνηση, η οποία τον πρόσθεσε στη λίστα των «Most Wonted» του κράτους. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε μεταξύ των αρχών και του καρτέλ ναρκωτικών. Υπήρξαν συγκρούσεις με σφαγές σε αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένων έως και τριών ενέδρων εναντίον πρακτόρων της Υπουργικής Αστυνομίας της Πολιτείας στη βόρεια Σιναλόα.

Το 2013, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ο Ελ Τσάπο Ισίντρο είχε δημιουργήσει τη δική του οργάνωση, τους Los Mazatlecos, η οποία αποτελούνταν από αρκετούς συγγενείς του και άνδρες και γυναίκες από την κεντρική και βόρεια Σιναλόα. Η ομάδα ξεκίνησε ως η ένοπλη πτέρυγα του καρτέλ Beltrán Leyva και τελικά εξελίχθηκε στο καρτέλ Guasave.

Πώς εδραίωσε την εξουσία του

Μετά τη σύλληψη του Héctor Beltrán Leyva το 2014, ο Meza Flores επέλεξε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να ενισχύσει το καρτέλ σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι δήμοι Guasave, Sinaloa, Ahome, El Fuerte και Choix, που βρίσκονται στη βόρεια περιοχή της πολιτείας. Εδραίωσε την εξουσία του μέσω της παραγωγής μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης, της παράνομης εξόρυξης και υλοτομίας, καθώς και μέσω εκβιασμών σε βάρος των καλλιεργητών πατάτας.

Ο Μέζα Φλόρες κατηγορείται για χρήση πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Επίσης, σχημάτισε στρατηγικές συμμαχίες με άλλες εγκληματικές ομάδες, όπως η φατρία του Ισμαέλ Ζαμπάντα Ιμπίριαλ, γνωστός και ως Μαγιτό Φλάκο, για να επεκτείνει το δίκτυο εξουσίας του.

Εκτός από τη Σιναλόα, ο Μέζα Φλόρες φέρεται να διατηρεί εγκληματικές δραστηριότητες στη νότια Σονόρα, την Μπάχα Καλιφόρνια και την Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ. Έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς των ακινήτων και των μεταφορών. Φέρεται επίσης να έχει σημαντικά πολιτικά δίκτυα, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν μέλη σε τοπικά νομοθετικά σώματα και δημαρχεία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Έλενο Φλόρες, πρώην βουλευτής πολιτείας και θείος του Μέζα Φλόρες.

Από το 2011 έως το 2020, οι μεξικανικές αρχές τον συνέλαβαν τουλάχιστον τέσσερις φορές, σύμφωνα με τα αρχεία του Cenapi, για σοβαρά εγκλήματα όπως οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και κατοχή όπλων. Για κάποιο λόγο, κανένα από αυτά τα εγκλήματα δεν οδήγησε στη φυλάκισή του. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει τουλάχιστον 15 ανοιχτές έρευνες εναντίον του.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα γραφεία του Εισαγγελέα στη Νότια Καλιφόρνια και στην Περιφέρεια της Κολούμπια απήγγειλαν ξεχωριστές κατηγορίες ενώπιον του δικαστή, για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης στη χώρα αυτή, καθώς και για χρήση όπλων σε αυτή τη συνωμοσία.

Τον Φεβρουάριο του 2025, το FBI συμπεριέλαβε τον El Chapo Isidro στη λίστα του με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες. Αναγνωρίστηκε ως επικεφαλής «μιας μεγάλης, βαριά οπλισμένης οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών με έδρα τη Σιναλόα». Ήταν επίσης ο ιδιοκτήτης της αποστολής άνω του ενός τόνου φαιντανύλης που κατασχέθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία του Μεξικού, η οποία περιείχε περισσότερες από 20 εκατομμύρια δόσεις του ναρκωτικού.