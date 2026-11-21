Έξι εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς εντός των ΗΠΑ από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου

Σε αυξημένη επαγρύπνηση κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια στις ΗΠΑ οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετά από διαδικτυακά μηνύματα υποστήριξης της απόπειρας αεροπειρατείας σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Όπως μετέδωσε την Παρασκευή το CNN, επικαλούμενο σχετική ενημέρωση, υποστηρικτές και παρακλάδια της Αλ Κάιντα φέρονται να προέτρεψαν οπαδούς τους να μιμηθούν την επίθεση.

Σύμφωνα με το i24News, το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν κοινό προειδοποιητικό δελτίο προς τις επιβατικές και εμπορευματικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς και προς αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

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Στο έγγραφο γίνεται αναφορά σε μηνύματα που εξυμνούν την απόπειρα αεροπειρατείας και καλούν σε ανάλογες επιθέσεις εναντίον στόχων που χαρακτηρίζονται ως «αμερικανικά, ισραηλινά και εβραϊκά συμφέροντα».

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αξιόπιστη απειλή

Παρά την προειδοποίηση, πηγή από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου δήλωσε στο CNN ότι οι υπηρεσίες δεν γνώριζαν κάποια συγκεκριμένη και αξιόπιστη απειλή. Όπως διευκρίνισε, η ανταλλαγή τέτοιου είδους πληροφοριών με τον κλάδο των αερομεταφορών αποτελεί συνήθη πρακτική.

Η ενημέρωση εκδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving). Σύμφωνα με εκτίμηση της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA), σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν αεροπορικώς εντός των ΗΠΑ από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Ντουμπάι – Τελ Αβίβ

Το περιστατικό που προκάλεσε την κινητοποίηση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Flydubai, ο οποίος ήταν υπήκοος του Ομάν, επιτέθηκε στον κυβερνήτη, επιχειρώντας να οδηγήσει το αεροσκάφος σε πρόσκρουση σε επιβατικό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.

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Όπως είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Στη συνέχεια, δύο πιλότοι της Flydubai που ταξίδευαν ως επιβάτες και βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και το προσγείωσαν με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το i24News, μετά το περιστατικό Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ντουμπάι εργάζονται για την επανέναρξη των πτήσεων της Flydubai προς το Ισραήλ.