Ο υφυπουργός κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι αδερφές του από διάφορους δήμους

Μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Η ενδοκυβερνητική αναταραχή που είχε πυροδοτηθεί από το ζήτημα της μοριοδότησης της κόρης του πρώην υφυπουργού έδωσε τη θέση της σε νέα δεδομένα.

Η «κίτρινη κάρτα» στον Λιάκο και η ηχηρή προειδοποίηση

Ο υφυπουργός κλήθηκε να παράσχει διευκρινίσεις για απευθείας αναθέσεις προς τις αδερφές του, οι οποίες κατατέθηκαν εκ των υστέρων. Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, και η δεύτερη αδερφή του φέρεται να έχει λάβει απευθείας αναθέσεις από δήμους, συνολικού ύψους 256.000 ευρώ. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες σχετικά με συμβάσεις της πρώτης αδερφής του υφυπουργού με δήμους, οι οποίες ανέρχονταν σε 1.144.796 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο κ. Λιάκος διατηρεί τη θέση του, τονίζοντας πως δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη και πως οι αδερφές του δεν δύνανται πλέον να αναλαμβάνουν έργα από τους δήμους.

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Πυρά της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε επίθεση, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε παραμείνει στη θέση του για διάστημα μόλις 14 ημερών, μετά τον σάλο που είχε προκληθεί από τον διορισμό του στο υπουργείο Παιδείας, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο κ. Λιάκος μέσω ανάρτησής του κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και πολιτικής εξόντωσης»