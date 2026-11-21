Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο

Τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής (20.11.2026), στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 14 ετών και ένα αγόρι 17 ετών, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

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Η κατάσταση της υγείας τους

Σύμφωνα με το Kozanimedia, η κατάσταση της υγείας των τριών ανηλίκων δεν εμπνέει ανησυχία.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.