Ο δημιουργός συνέδεσε το όνομά του με τη διασκευή κλασικών έργων της αρχαιότητας, σημειώνοντας πωλήσεις που ξεπερνούν συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα στην Ελλάδα

Ο Τάσος Αποστολίδης, ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας και δημιουργός, έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ σε ηλικία 79 ετών. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Τάσος Αποστολίδης έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels κλασικά έργα της αρχαιότητας.

Γεννημένος το 1947 στη Θεσσαλονίκη, ο Αποστολίδης συνέδεσε το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Κατάφερε να τα φέρει πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αξιοποιώντας τη γλώσσα των κόμικς και των graphic novels.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι διασκευές του σημείωσαν μεγάλη απήχηση, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα στην Ελλάδα. Αρκετά από τα βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν και στο εξωτερικό.