Μια ιδιαίτερη αναφορά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα των τελευταίων ετών φέρεται να έχει εντοπιστεί στο GTA 6.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media εμφανίζεται ένα άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στην κατοικία του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι, προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών.

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Το στιγμιότυπο σχολίασε ο gamer Ben Black, επισημαίνοντας το χιουμοριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης επιλογής.

Ωστόσο, η αυθεντικότητα του ευρήματος δεν έχει επιβεβαιωθεί, επομένως παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για πραγματική έκπληξη που έχει συμπεριληφθεί στο παιχνίδι.

Αν επιβεβαιωθεί, πάντως, θα πρόκειται για μια ξεχωριστή λεπτομέρεια, με τη διαχρονική «κόντρα» των δύο σούπερ σταρ να αποκτά τη δική της θέση στον ψηφιακό κόσμο του GTA 6.