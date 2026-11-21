Ο Μάρτιν Χόνγκλα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα στην Τρίπολη, την ώρα που οι Ράτσιτς και Τιάμ αποτελούν τις σίγουρες απουσίες για τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Η κατάσταση του Μάρτιν Χόγκλα παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Άρη με τον Αστέρα.

Ο Καμερουνέζος χαφ παρουσιάζει βελτίωση, αλλά ακόμη δεν έχει διαπιστωθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί τη Δευτέρα (23/11).

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Ο 28χρονος μέσος ένιωσε ένα τράβηγμα στον δικέφαλο κατά την προπόνηση της Παρασκευής, προκαλώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο. Η εικόνα του, πάντως, στην προπόνηση του Σαββάτου ήταν σαφώς καλύτερη, καθώς οι ενοχλήσεις είχαν υποχωρήσει σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Το ιατρικό επιτελείο θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατάστασής του, ενώ ο προπονητής του Άρη θα εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια πριν αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το παιχνίδι στην Αρκαδία. Σε κάθε περίπτωση, ο Χόγκλα αναμένεται να ταξιδέψει με την ομάδα στην Τρίπολη, εκτός απροόπτου.

Παράλληλα, οι επιλογές στη μεσαία γραμμή είναι ήδη περιορισμένες, καθώς δεν υπολογίζονται οι Ράτσιτς και Τιάμ.

Η προπόνηση του Σαββάτου ξεκίνησε με ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με δουλειά στην τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι.