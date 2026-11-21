Ο βασικός κατηγορούμενος και εκπαιδευτής του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να επαναφέρει τον κελευστή με ΚΑΡΠΑ μαζί με τον νοσηλευτή

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