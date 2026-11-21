Live Streaming: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:30 το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, Ολυμπιακός – ΑΕΚ.
Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:30 το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, Ολυμπιακός – ΑΕΚ.
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Ο βασικός κατηγορούμενος και εκπαιδευτής του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να επαναφέρει τον κελευστή με ΚΑΡΠΑ μαζί με τον νοσηλευτήΔιάβασε το άρθρο
Η νέα παροχή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα και θα καταβάλλεται κάθε χρόνοΔιάβασε το άρθρο
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί σχέδιο νόμου για την αναλογικότερη αφαίρεση διπλωμάτων και την αύξηση των προστίμων για παραβάσεις στάθμευσης στους δρόμουςΔιάβασε το άρθρο
Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων.Διάβασε το άρθρο
Στο επίκεντρο βρίσκονται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, η ανανεωμένη αρχιτεκτονική εικόνα του συγκροτήματος και μια υπαίθρια στατική έκθεσηΔιάβασε το άρθρο