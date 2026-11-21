Το αμερικανικό μαχητικό υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο μετά το πλήγμα, αν και ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τον ιρανικό ισχυρισμό

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς του εκτόξευσαν έναν πύραυλο εναντίον ενός αμερικανικού μαχητικού αεριωθούμενου F-16 , πάνω από τον Κόλπο, χθες το βράδυ, προκαλώντας ζημιές στο αεροσκάφος και υποχρεώνοντάς το να διακόψει την αποστολή του και να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τους ιρανικούς ισχυρισμούς.

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