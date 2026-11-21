Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Φούλαμ στο Έτιχαντ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, οι «πολίτες» βρήκαν την απάντηση μετά την ανάπαυλα, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη.

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Η Φούλαμ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους στο 16ο λεπτό, όταν ο Όσκαρ Μπομπ δημιούργησε την ευκαιρία και ο Ροντρίγκο Μουνίζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και στο 25′ έφτασε στην ισοφάριση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο το γκολ του Νορβηγού επιθετικού ακυρώθηκε για φάουλ, με αποτέλεσμα οι Λονδρέζοι να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι την ανάπαυλα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επέστρεψε στο δεύτερο μέρος με στόχο να αλλάξει την εικόνα του αγώνα και βρήκε τελικά το γκολ που αναζητούσε στο 57′.

Ο Έλιοτ Άντερσον ήταν εκείνος που ανέλαβε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στη συνέχεια, οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, αναζητώντας λύσεις για να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την ισοπαλία. Στο 70′ ο Ραγιάν Σερκί αντικατέστησε τον Φιλ Φόντεν για τη Σίτι, ενώ η Φούλαμ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Άντονι Ρόμπινσον και Ούγκο Λάρσον.

Στα τελευταία λεπτά αποχώρησαν και οι δύο σκόρερ των φιλοξενούμενων, με τον Μπομπ να δίνει τη θέση του στο 78′ και τον Μουνίζ να αντικαθίσταται στο 83′.

Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τη Φούλαμ να αποσπά έναν σημαντικό εκτός έδρας βαθμό και τη Μάντσεστερ Σίτι να αφήνει δύο βαθμούς στο γήπεδό της.