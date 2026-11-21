Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε, με τον Άρη να ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν από το τζάμπολ, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τη δωδεκάδα, αλλά και οι έξι ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση στην PAOK Sports Arena.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η σημαντικότερη απουσία για τους «κιτρινόμαυρους» είναι αυτή του Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή εξαιτίας του τραυματισμού του.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Πουλιανίτης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.