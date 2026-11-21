Σημαντική δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων προκαλεί η βλάβη που παρουσιάζεται σήμερα Σάββατο στο οδόστρωμα της λεωφόρου Κηφισού, στην έξοδο προς Κόρινθο, στο ρεύμα προς τη Λαμία

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων καταγράφονται σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στη λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας καθίζησης που υπέστη το οδόστρωμα.

Πιο συγκεκριμένα, η βλάβη παρουσιάζεται στην έξοδο της λεωφόρου προς Κόρινθο, στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Λαμία, προκαλώντας σημαντική δυσχέρεια στη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από το εν λόγω σημείο.

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