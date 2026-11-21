Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του διακεκριμένου μέλους της, ενώ οι λεπτομέρειες για την κηδεία του θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο

Σε ηλικία 89 ετών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ζαννίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του διακεκριμένου μέλους της.

Γεννημένος στην Ερμούπολη το 1937, ο εκλιπών ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1955, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών, σε ηλικία 18 ετών, από την εφημερίδα «Αθηναϊκή» ως αστυνομικός και καλλιτεχνικός συντάκτης. Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του έως τη συνταξιοδότησή του, συνεργάστηκε με πληθώρα εντύπων, όπως οι εφημερίδες «Νέα Γραμμή», «Ανεξάρτητος Τύπος», «Σάτιρα», «Νίκη», «Ημέρα», «Βραδυνή», «Νέα Πολιτεία», «Εσπερινή», «Ελεύθερη Ώρα», «Ελεύθερος», «Απογευματινή της Κυριακής», καθώς και τα περιοδικά «Φαντασία» και «Πολιτικά Θέματα».

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Διακρίθηκε επί δεκαετίες ως πολιτικός συντάκτης, σχολιαστής και χρονογράφος, ενώ υπήρξε ο πρώτος ρεπόρτερ του πειραματικού τηλεοπτικού σταθμού της ΥΕΝΕΔ. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ανέλαβε τη διεύθυνση του Ιδρύματος Αθανασίου Μπότση και προσέφερε τις γνώσεις του διδάσκοντας σε σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους.

Συγγραφικό έργο και παρακαταθήκη

Πέραν της επαγγελματικής του διαδρομής, ο Δημήτρης Ζαννίδης άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν τα βιβλία «Οδός Χ, αριθμός 16.» και «Μυστικοί Πράκτορες». Παράλληλα, υπέγραψε σενάρια για τον κινηματογράφο, όπως τα «Υπόθεση Ερμής», «Υποβρύχιο Παπανικολής», «Το χρυσό κεντρί» και «Τα Διαμάντια», αλλά και για τηλεοπτικές σειρές, όπως «Τους ζυγούς λύσατε!», «Ο κ. Γενικός», «Ο Αη-Βασίλης και ο Βασίλης», «Αλλού το όνειρο», «Ναυτικές Ιστορίες» και «Άγονη Γραμμή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, ο Δημήτρης Ζαννίδης υπήρξε υπόδειγμα αγαπητού, αξιοπρεπούς και καταρτισμένου συναδέλφου. Άσκησε τη δημοσιογραφία με ήθος και αφοσίωση ενώ ως σχολιαστής ασκούσε κριτική με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές και λαϊκισμούς. Η Ένωση αποχαιρετά τον συνάδελφο με την πολυσχιδή προσωπικότητα που τίμησε τον κλάδο, ενώ οι λεπτομέρειες για την κηδεία του θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.