Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, το μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης και καθηγητής Κώστας Βαρώτσος

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας άνοιξε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου τις πύλες του στο ευρύ κοινό, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκατοντάδες πολίτες επισκέφθηκαν από το πρωί το Στρατόπεδο «Παπάγου», προκειμένου να δουν από κοντά σύγχρονα οπλικά συστήματα, στρατιωτικά μέσα και τεχνολογικές εφαρμογές των τριών Κλάδων.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, το μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης και καθηγητής Κώστας Βαρώτσος. Στις γυάλινες επιφάνειές του είναι χαραγμένα τα ονόματα 121.601 πεσόντων στους πολέμους της Ελλάδας, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

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Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας. Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής. Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας. Με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια. #Agenda2030 Διαφήμιση Διαφήμιση November 21, 2026

Στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου έχει οργανωθεί στατική έκθεση με εξοπλισμό του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Αρκετά από τα συστήματα είχαν παρουσιαστεί και στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

«Πυρπολητής», V-BAT και πύραυλοι στο επίκεντρο της έκθεσης

Ανάμεσα στα εκθέματα που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «Πυρπολητής», το drone V-BAT και το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος».

Intime – Liakos John Intime – Liakos John Intime – Liakos John Intime – Liakos John Intime – Liakos John Intime – Liakos John Intime – Liakos John

Παρουσιάζονται επίσης το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «Αρχύτας», τα συστήματα «Υπερίων» και «Μέτοικος», καθώς και μια σειρά από οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων:

Οι πύραυλοι Meteor, Scalp, Rampage και HARM .

. Η βόμβα Spice 1000 .

. Το σύστημα Spike NLOS .

. Η συστοιχία πυραύλων Exocet.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «Κανάρης», «Ανεμογιάννης» και «Πυρπολητής», το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, καθώς και τα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα «Αγέμα» και «Άντεος».

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Στην έκθεση περιλαμβάνονται επιπλέον τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sperwer, S-100 και A-900, κινητή μονάδα παραγωγής drones, το σύστημα «Αμφικτύων» και ο τακτικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου «Δευκαλίων».

Οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν υποβρύχιους ελκυστήρες Dive Jet Rotinor, την τορπίλη Seahake, τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «Άρπυια», καθώς και στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό αναγνώρισης.

Δένδιας: Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα παραμείνει ανοιχτό στο κοινό

Την έκθεση επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.

Ο υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερη στιγμή το άνοιγμα του Στρατοπέδου «Παπάγου» και του υπουργείου στο κοινό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα έχει συνέχεια.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι το υπουργείο να είναι επισκέψιμο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τόσο το μνημείο για τους πεσόντες της πατρίδας όσο και το νέο κτίριο του υπουργείου, έργο του Κώστα Βαρώτσου.

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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να δουν τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον αναπλασμένο περιβάλλοντα χώρο. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το μήνυμα για τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Στην ημερήσια διαταγή του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία του προσωπικού που υπερασπίζεται την εθνική άμυνα και κυριαρχία της χώρας και εγγυάται την ειρήνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή, τονίζοντας πως οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές είναι αναγκαίες, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας γεωγραφικής γειτονιάς που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι γειτονιά αγγέλων».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Μετά τη δοξολογία, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι.

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκίνησαν το πρωί με την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.