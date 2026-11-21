Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, καθώς αποφάσισε να διαθέσει μέρος των εσόδων από την αναμέτρηση με την Κηφισιά για την επέμβαση της 7χρονης Αντριάνας, η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Δικέφαλος υποδέχεται την Κυριακή (22/11, 19:30) την ομάδα της Κηφισιάς στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

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Η μικρή Αντριάνα έχει διαγνωστεί με σάρκωμα στο δεξί άνω άκρο και χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση. Με αυτή την κίνηση, ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί την αναμέτρηση της Κυριακής για να συμβάλει στην προσπάθεια στήριξής της.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Στον αγώνα εναντίον της Κηφισιάς (22.11, 19:30) μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην 7χρονη Αντριάνα, η οποία διαγνώστηκε με σάρκωμα δεξιού άνω άκρου και πρόκειται να χειρουργηθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό.

Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στην Αντριάνα και την οικογένειά της! «Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο!»»