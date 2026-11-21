Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS διασχίζει το διάστημα με φόντο αστέρια και γαλαξίες.

Μια αμφιλεγόμενη επιστημονική θεωρία υποστηρίζει ότι ο Ήλιος ενδέχεται να έχει έναν αθέατο αστρικό συνοδό, ο οποίος κάθε 26 εκατομμύρια χρόνια προκαλεί βροχές κομητών στο ηλιακό μας σύστημα, με πιθανές καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή στη Γη.

Κι αν ο Ήλιος δεν ήταν μόνος; Κι αν κάπου στο σκοτάδι, πέρα από τις περιοχές που γνωρίζουμε καλά, κρυβόταν ένα δεύτερο άστρο, ικανό να επηρεάζει ακόμη και την ιστορία της ζωής στον πλανήτη μας;

Το όνομά του είναι «Νέμεσις». Πρόκειται για έναν υποθετικό ερυθρό νάνο αστέρα, η πιθανή ύπαρξη του οποίου έχει συνδεθεί με μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αμφιλεγόμενες θεωρίες της αστρονομίας: ότι οι μαζικές εξαφανίσεις ειδών στη Γη ενδέχεται να ακολουθούν έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο περίπου 26 εκατομμυρίων ετών.

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Η ιδέα διατυπώθηκε από τον φυσικό Richard Muller, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, και εξακολουθεί να προκαλεί επιστημονικό ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη της Νέμεσις δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το μυστήριο των 26 εκατομμυρίων ετών



Η αφετηρία βρίσκεται σε μια μελέτη του 1982, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science από τους παλαιοντολόγους David Raup και Jack Sepkoski.

Αναλύοντας απολιθωματικά δεδομένα από τη γεωλογική ιστορία, οι δύο ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις μιας πιθανής περιοδικότητας στις μαζικές εξαφανίσεις θαλάσσιων οργανισμών, με κύκλο περίπου 26 εκατομμυρίων ετών.

Το ερώτημα ήταν προφανές: τι θα μπορούσε να προκαλεί ένα τέτοιο φαινόμενο;

Ο Muller πρότεινε ότι ο Ήλιος ενδέχεται να έχει έναν αστρικό συνοδό, με τον οποίο περιφέρεται γύρω από ένα κοινό κέντρο βάρους. Η υποθετική αυτή παρουσία ονομάστηκε Νέμεσις, από την αρχαία ελληνική θεότητα της ανταπόδοσης.

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Πώς θα μπορούσε να προκαλεί καταστροφές;



Το κλειδί της θεωρίας βρίσκεται στο Νέφος του Όορτ (Oort Cloud), μια τεράστια, σχεδόν σφαιρική περιοχή στα εξωτερικά όρια του ηλιακού συστήματος, η οποία εκτιμάται ότι φιλοξενεί αναρίθμητα παγωμένα σώματα.

Από εκεί προέρχονται πολλοί κομήτες μεγάλης περιόδου, οι οποίοι κατά διαστήματα κατευθύνονται προς τις εσωτερικές περιοχές του ηλιακού συστήματος.

Σύμφωνα με το σενάριο του Muller, καθώς η Νέμεσις κινείται στην τροχιά της, θα μπορούσε να περνά από περιοχές του Νέφους του Όορτ και να διαταράσσει βαρυτικά τις τροχιές των παγωμένων σωμάτων.

Ορισμένοι κομήτες θα εκτρέπονταν τότε προς το εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, αυξάνοντας την πιθανότητα συγκρούσεων με πλανήτες, μεταξύ των οποίων και η Γη.

Οι βαρυτικές αυτές διαταραχές θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, να προκαλούν περιόδους αυξημένης εισροής κομητών, οι οποίες θα διαρκούσαν έως και ένα εκατομμύριο χρόνια.

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Μήπως η εξαφάνιση των δεινοσαύρων συνδέεται με έναν κομήτη;



Η θεωρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν εξετάζεται η εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.

Η επικρατούσα επιστημονική εξήγηση αποδίδει την καταστροφή στην πρόσκρουση ενός μεγάλου αστεροειδούς στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, η οποία δημιούργησε τον κρατήρα Τσικσουλούμπ.

Ο Muller, ωστόσο, θέτει το ερώτημα εάν το σώμα που συγκρούστηκε με τη Γη θα μπορούσε να ήταν κομήτης αντί για αστεροειδής.

Επικαλείται μάλιστα συζήτησή του με τον γεωλόγο Walter Alvarez, έναν από τους επιστήμονες που συνέβαλαν καθοριστικά στη θεμελίωση της θεωρίας της πρόσκρουσης, ο οποίος φέρεται να μην απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, η φύση του σώματος δεν αλλάζει τα ισχυρά γεωλογικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόσκρουση στο Τσικσουλούμπ.

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Γιατί δεν έχουμε εντοπίσει τη Νέμεσις;



Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Εάν ένας ερυθρός νάνος αστέρας με σημαντική μάζα συνόδευε τον Ήλιο, γιατί δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα;

Ο Muller εκτιμά ότι η Νέμεσις θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το 5% της μάζας του Ήλιου, ώστε να μπορεί να επηρεάζει βαρυτικά το Νέφος του Όορτ. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η χαμηλή φωτεινότητά της και η περιορισμένη φαινομενική κίνησή της στον ουρανό θα μπορούσαν να δυσκολεύουν την παρατήρησή της.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική.

Μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα άστρο που να επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ η περιοδικότητα των μαζικών εξαφανίσεων εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.