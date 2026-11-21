Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο κατάστημα όπου εργαζόταν λίγη ώρα μετά το περιστατικό και φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του στις αρμόδιες Αρχές

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας διανομέας που φέρεται να επιχείρησε σεξουαλική επίθεση στην Ξάνθη εις βάρος ανήλικης το βράδυ της Παρασκευής (20/11), την ώρα που η κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τη «Φωνή της Ξάνθης», ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να ακινητοποιήσει την ανήλικη και να την αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.

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Οι μαρτυρίες για τη σεξουαλική επίθεση στην Ξάνθη

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 22:00. Η κοπέλα αντέδρασε αμέσως και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το περιστατικό από τη γειτονιά.

Ορισμένοι κάτοικοι φώναξαν από τα μπαλκόνια τους και ο άνδρας διέφυγε με τη μοτοσικλέτα του.

Πού εντόπισαν οι αστυνομικοί τον διανομέα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης εντόπισαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον άνδρα λίγη ώρα αργότερα στο κατάστημα όπου εργαζόταν ως διανομέας.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.